Serie A, Giudice Sportivo 25ª giornata: 5 squalificati, più 5 “in differita”

Condividi questo articolo

La Serie A ha disputato un turno incompleto, con quattro partite rinviate per l’emergenza Coronavirus. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti relativi alla venticinquesima giornata, con una precisazione importante per quanto riguarda alcuni squalificati.

I PROVVEDIMENTI – Sono cinque i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal Giudice Sportivo dopo le sei partite della venticinquesima giornata. Ce ne saranno però cinque in più nel prossimo turno: si tratta dei quattro giocatori (più dell’unico tecnico) che erano stati fermati per lo scorso weekend ma che domenica non hanno giocato a seguito del rinvio delle partite. Si tratta di Nahitan Nandez del Cagliari, Roberto D’Aversa allenatore del Parma, Nicola Murru e Gaston Ramirez della Sampdoria e Miguel Veloso del Verona: salteranno tutti la prossima partita utile. Non ci sono squalificati per Juventus-Inter, per i nerazzurri da segnalare che i due blucerchiati squalificati saranno quindi a disposizione nel recupero. Questi i provvedimenti integrali dopo la venticinquesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 25ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Ibrahima Mbaye (Bologna), Ales Mateju (Brescia), Dalbert Henrique (Fiorentina), Gianluca Mancini (Roma), Gabriel Strefezza (SPAL)

DIFFIDATI 25ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Thiago Cionek (SPAL)

Quarta ammonizione: Dries Mertens, Arkadiusz Milik (Napoli), Rodrigo de Paul (Udinese)