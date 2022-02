Serie A, Giudice Sportivo 25ª giornata: Inter-Sassuolo, due squalificati

Stavolta nessuna sorpresa dal comunicato del Giudice Sportivo dopo la venticinquesima giornata di Serie A, rispetto a quanto avvenuto a seguito del derby. Per Inter-Sassuolo di domenica, come noto, uno squalificato per parte.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTICINQUESIMA GIORNATA

Una giornata: Gary Medel, Mattias Svanberg (Bologna), Marcelo Brozovic (Inter), Danilo da Silva (Juventus), Lucas Leiva, Luis Alberto (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Kelvin Amian (Spezia), Gianluca Busio, David Okereke (Venezia)

DIFFIDATI VENTICINQUESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Maxime Lopez (Sassuolo)

Quarta ammonizione: Berat Djimsiti (Atalanta), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Nicolò Rovella (Genoa), Ismael Bennacer, Brahim Diaz (Milan), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Tomas Rincon (Sampdoria), Koffi Djidji (Torino), Fabio Depaoli (Verona)