Serie A, Giudice Sportivo 24ª giornata: Inter-Sampdoria, due squalificati

Serie A che riprenderà venerdì, con l’anticipo della venticinquesima giornata Brescia-Napoli. Il Giudice Sportivo ha squalificato undici calciatori, tutti per un turno: due salteranno Inter-Sampdoria di domenica sera (ore 20.45).

I PROVVEDIMENTI – Niente Inter-Sampdoria per Nicola Murru e Gaston Ramirez. I due calciatori blucerchiati sono stati squalificati a seguito della gara persa 1-5 contro la Fiorentina, dove il primo è stato espulso per doppia ammonizione e il secondo ha ricevuto un cartellino giallo sotto diffida. Nessuna novità dal Giudice Sportivo, al termine del turno, per i nerazzurri che restano con Antonio Conte e Danilo D’Ambrosio diffidati. Leonardo Bonucci, invece, salterà SPAL-Juventus e tornerà per lo scontro diretto dell’1 marzo. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiquattresima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 24ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Stefano Denswil, Jerdy Schouten (Bologna), Florian Ayé (Brescia), Nahitan Nandez (Cagliari), Milan Badelj (Fiorentina), Stefano Sturaro (Genoa), Leonardo Bonucci (Juventus), Luiz Felipe (Lazio), Roberto D’Aversa (allenatore Parma), Nicola Murru, Gaston Ramirez (Sampdoria), Miguel Veloso (Verona)

DIFFIDATI 24ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Gianluca Mancini (Roma), Omar Colley (Sampdoria)

Quarta ammonizione: Joao Pedro (Cagliari), Alfred Duncan, Dusan Vlahovic (Fiorentina), Manuel Lazzari (Lazio), Piotr Zielinski (Napoli), Alberto Grassi (Parma), Domenico Berardi, Marlon (Sassuolo), Federico Di Francesco (SPAL), William Troost-Ekong (Udinese), Darko Lazovic (Verona)