Serie A, Giudice Sportivo 20ª giornata: un prestito Inter fra gli squalificati

Poco da dire per il Giudice Sportivo dopo la ventesima giornata di Serie A. Non ci saranno squalificati per il derby Inter-Milan di domenica sera, ma un prestito nerazzurro salterà il prossimo turno: si tratta del centrocampista del Monza Sensi.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTESIMA GIORNATA

Una giornata: Stefano Sensi (Monza), Emmanuel Gyasi (Spezia)

DIFFIDATI VENTESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Mehdi Léris (Sampdoria)

Quarta ammonizione: Jean-Daniel Akpa Akpro (Empoli), Federico Baschirotto, Youssef Maleh (Lecce), Davide Calabria (Milan), Domagoj Bradaric (Salernitana), Ruan Tressoldi (Sassuolo)