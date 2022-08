Serie A, Giudice Sportivo 1ª giornata: multe a Inter e Lecce. 3 squalificati

Arrivano i primi provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alla prima giornata di Serie A. L’Inter prende una multa per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara col Lecce. Stessa cosa per il club salentino. Tre squalificati

PROVVEDIMENTI − Ammende di tre mila euro a testa per Inter e Lecce a causa del comportamento dei rispettivi tifosi che hanno lanciato alcune bottigliette d’acqua nel recinto di gioco. Multa di ben quindicimila euro invece per l’Hellas Verona dovute al comportamento dei propri sostenitori. Una da tre mila euro per il lancio di oggetti dentro il rettangolo verde e una da dodici mila euro per aver intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

SERIE A − SQUALIFICATI PRIMA GIORNATA

Una giornata: Maximiano (Lazio), Escalante (Cremonese), Soumaoro (Bologna)