Serie A, Giudice Sportivo 17ª giornata: Inter, un diffidato ma non in campo

Il Giudice Sportivo dopo la diciassettesima giornata di Serie A inserisce un tesserato dell’Inter fra i nuovi diffidati. Non si tratta però di un giocatore, quindi nessun rischio squalifica.

GIUDICE SPORTIVO – L’Inter ha ora un diffidato, ma nessun giocatore rischia di saltare la Supercoppa Italiana col Milan in caso di ammonizione sabato col Verona. Ad aver raggiunto il quarto giallo in questo campionato è l’allenatore Simone Inzaghi. Al prossimo cartellino dovrà lasciare il posto in panchina al suo vice Massimiliano Farris. Da ricordare che per la Supercoppa Italiana di mercoledì 18 col Milan contano tutte le sanzioni del campionato. Rischio che ha evitato Sandro Tonali nei rossoneri, ammonito sotto diffida e che sconterà la squalifica a Lecce sabato. Con lui fermati altri sette giocatori, tutti per un turno. Questi i provvedimenti integrali dopo la diciassettesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DICIASSETTESIMA GIORNATA

Una giornata: Nicolas Dominguez, Gary Medel (Bologna), Leonardo Sernicola (Cremonese), Manuel Lazzari (Lazio), Sandro Tonali (Milan), Roger Ibanez (Roma), Flavius Daniliuc (Salernitana), Tomas Rincon (Torino)

DIFFIDATI DICIASSETTESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Marten de Roon (Atalanta), Filippo Bandinelli (Empoli), Simone Inzaghi (Inter, allenatore), Manuel Locatelli (Juventus), Mehmet Zeki Çelik, Nicolò Zaniolo (Roma), Sasa Lukic (Torino), Jaka Bijol (Udinese)