Serie A, Giudice Sportivo 13ª giornata: solo un’ammenda per l’Inter

Tredicesima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Ammenda per l’Inter.

I PROVVEDIMENTI – Una sanzione in termini di ammonizioni per l’Inter contro il Verona, ossia per Marko Arnautovic. A livello disciplinare, non ci saranno squalificati per la prossima partita Fiorentina-Inter in programma domenica 1° dicembre alle ore 18.00. Per i viola nessun squalificato. La sfida è già scontro diretto perché entrambe le squadre sono seconde in classifica a quota 28 punti ciascuna. I viola nell’ultimo turno hanno vinto contro il Como 0-2. Di seguito i provvedimenti del prossimo turno di Serie A del Giudice Sportivo, che ha sancito un’ammenda per l’Inter da 3 mila euro.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. SQUALIFICATI QUATTORDICESIMA GIORNATA

Una giornata: DOSSENA Alberto (Como), POBEGA Tommaso (Bologna), BIJOL Jaka (Udinese), IZZO Armando (Monza), PISILLI Niccolo (Roma).

Due giornate e ammenda da 10 mila euro: GASPERINI Gian Piero (Atalanta): ammonizione (Prima sanzione); per avere, al 10° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco.

DIFFIDATI QUATTORDICESIMA GIORNATA

Quarta sanzione: BELAHYANE Reda (Hellas Verona), CRISTANTE Bryan (Roma), DE ROON Marten Elco (Atalanta), FOFANA Youssouf (Milan), LOCATELLI Manuel (Juventus).