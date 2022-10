Serie A, Giudice Sportivo 11ª giornata: Sampdoria, squalifica nello staff contro l’Inter

Nella prossima giornata di Serie A si giocherà Inter-Sampdoria. Il Giudice Sportivo, che ha squalificato solo un giocatore in tutto l’ultimo turno, ha fermato anche il vice allenatore dei blucerchiati Sakic per proteste verso l’arbitro: non potrà assistere Stankovic in panchina sabato.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI UNDICESIMA GIORNATA

Una giornata: Luis Fernando Muriel (Atalanta)

DIFFIDATI UNDICESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Morten Hjulmand (Lecce), Karol Linetty (Torino), Federico Ceccherini (Verona)