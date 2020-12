Serie A, Giudice Sportivo 10ª giornata: Juventus, inibiti Nedved e Paratici

Il Giudice Sportivo dopo la decima giornata di Serie A si “concentra” sulla Juventus. Nedved e Paratici sono stati inibiti per il loro comportamento tenuto nel corso della partita vinta sabato scorso 2-1 in rimonta contro il Torino.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo ha inibito Fabio Paratici a rappresentare la Juventus fino al 14 dicembre, e Pavel Nedved sino al 21 dicembre con ammenda di diecimila euro. La sanzione per i due dirigenti della Juventus arriva perché il primo, nel corso del secondo tempo del derby col Torino, ha rivolto dalla tribuna diverse espressioni irriguardose verso gli arbitri. Paratici aveva già preso una multa dopo la quinta giornata (vedi articolo). Il secondo, invece, all’80’ ha insultato gli arbitri in maniera reiterata, tanto che il direttore di gara Daniele Orsato se n’è accorto dal campo. Niente prova TV per Antonio Candreva: gli arbitri e il VAR hanno valutato il suo gesto verso Sandro Tonali durante Sampdoria-Milan di domenica non da espulsione. Questi i provvedimenti integrali dopo la decima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 10ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Jacopo Petriccione (Crotone), Carlo Pinsoglio (Juventus), Paulo Fonseca (Roma, allenatore), Pedro (Roma), Federico Ceccherini (Verona)

DIFFIDATI 10ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Danilo Larangeira (Bologna), Jean-Daniel Akpa-Akpro (Lazio), Franck Kessié (Milan)