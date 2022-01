Serie A, giovedì nuova Assemblea: tra i temi anche la gestione Covid-19

Giovedì 13 gennaio si terrà una nuova assemblea della Lega di Serie A. Dopo l’Assemblea dell’8 gennaio con la formulazione del nuovo protocollo Covid-19 (vedi articolo), ne è prevista un’altra ad appena cinque giorni di distanza

ASSEMBLEA − Giovedì 13 gennaio alle ore 13.00 è prevista una prima convocazione dell’Assemblea Lega Serie A. Una seconda convocazione, se necessaria, sarà invece alle ore 15.00. Come riporta il comunicato della Lega Serie A, il tutto sarà fatto tramite videoconferenza. Tra i temi del giorno, anche e soprattutto quello legato all’emergenza pandemia e alla gestione del Covid-19. Da pochissimi minuti, l’Udinese ha fatto ricorso al Giudice Sportivo dopo Udinese-Atalanta (vedi articolo). Di seguito tutti i temi del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente e AD.

3. Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva.

4. Emergenza Covid: delibere in ordine alla gestione della pandemia.

5. Varie ed eventuali.