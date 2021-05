Serie A, un giocatore dell’Inter nel Team of the Week dell’ultima giornata

È presente anche un giocatore dell’Inter all’interno del Team of the Week dell’ultima giornata del campionato di Serie A.

TEAM OF THE WEEK – Ad essere presente nel Team of the Week è il calciatore che ha dato il via alla pioggia di gol dell’Inter che ha battuto l’Udinese per 5-1. Stiamo parlando di Ashley Young che è presente nell’undici della squadra della settimana relativa all’ultima giornata del campionato di Serie A. Il terzino inglese ha ricevuto anche un bel 7.8.

🇮🇹 Our final Serie A Team of the Week of 2020/21 season pic.twitter.com/OyuARWpgzA — WhoScored.com (@WhoScored) May 24, 2021