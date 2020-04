Serie A, FIGC teme beffa da Governo! Due protocolli e dono tamponi – CdS

Condividi questo articolo

La Serie A ha voglia di ripartire ma sono ancora molti i nodi da sciogliere. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, bisogna innanzitutto capire su quale protocollo puntare mentre i club si impegnano ad acquistare più tamponi da donare ai cittadini. Di seguito i dettagli

BEFFA – La Serie A sta facendo di tutto per ripartire ma ancora non ha ricevuto linee guida definitive da parte del ministro dello Sport, Roberto Spadafora. Ciò che trapela è la volontà del Governo di rendere “legali” gli allenamenti a partire dal 4 maggio, ma nello stesso tempo la FIGC si vuole tutelare per evitare la beffa. Vale a dire l’eventuale ripartenza dei grandi atleti di sport individuali e non quella del calcio.

PROTOCOLLO – Innanzitutto bisogna decidere su quale protocollo medico puntare. Le opzioni sono due: il protocollo della FIGC, approvato anche da Spadafora oppure quello della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), molto gettonato in Lega. C’è anche una terza ipotesi, vale a dire una sintesi tra i due protocolli. Nel frattempo le società, con l’aiuto della FIGC, si stanno attrezzando con strutture convenzionate per sostenere gli esami e contenere i costi degli accertamenti per tutti, in particolare per chi ha già contratto il virus.

TAMPONI – La FIGC si è messa a disposizione anche per quanto riguarda l’acquisto dei tamponi qualora l’esecutivo non fosse in grado di metterli a disposizione per motivi etici. Il presidente federale Gabriele Gravina ha espresso la volontà dei club di Serie A di acquistare mille tamponi pagandone duemila in modo da lasciarne la metà a chi ne ha bisogno. In seguito è avanzata l’ipotesi di alzare il rapporto tra i tamponi usati e quelli pagati da 1 a 2 a 1 a 5. Con beneficiari sempre e solo i cittadini.

Fonte: Corriere dello Sport