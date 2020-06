Serie A femminile: i nodi da sciogliere per la ripresa – Sky

Oltre alla Serie A il calcio italiano ragiona anche sulla ripresa e conclusione della Serie A femminile. Una decisione sarà presa nei prossimi giorni con ancora alcuni nodi da sciogliere

Risolto, salvo imprevisti positivamente, il problema sulla ripresa della Serie A, il calcio italiano si interroga anche sulla massima categoria femminile. Una decisione sarà presa nei prossimi giorni, ma i tempi sono ristretti e i nodi sono tanti. Secondo Sky Sport in questo momento ci sono 8 club favorevoli e 4 contrari, ma oltre alla mancanza di unanimità sulla ripresa ci sono anche dubbi dei medici sulla possibilità di far rispettare ai club femminili gli stessi protocolli dei colleghi uomini e soprattutto alcuni dubbi sul mercato. Il fatto che le altre leghe femminili abbiano chiuso in anticipo dopo aver valutato l’impossibilità di ripartire metterebbe le società italiane in una posizione di svantaggio sul mercato europeo.