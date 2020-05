Serie A, tre fasce orarie per la ripresa: il calendario su due date

La Serie A studia il piano per riprendere, in attesa di ricevere l’OK dal Governo che potrebbe arrivare giovedì prossimo. “La Repubblica”, in un articolo di Fulvio Bianchi, anticipa il calendario e gli slot orari delle partite.

DI NUOVO IN CAMPO? – La Serie A deve aspettare ancora una settimana per sapere se e quando ripartire. Giovedì prossimo ci sarà l’incontro fra il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, Gabriele Gravina della FIGC e il ministro Vincenzo Spadafora, col Governo che avrà l’ultima parola. “La Repubblica”, sul proprio sito, annuncia come l’intenzione sia quella di ripartire il 13 giugno, nonostante a oggi il blocco per le partite sia al 14. Si giocherebbe subito un’intera giornata, la ventisettesima, ossia quella originariamente prevista per il weekend dell’8 marzo e poi posticipata di una settimana, prima di arrivare allo stop (significa che si ripartirebbe con Inter-Sassuolo). La Serie A finirebbe il 2 agosto, ben prima della nuova scadenza del 20 agosto decisa dal Consiglio Federale.

SERIE A COMPRESSA – In caso di OK dal Governo si scenderà in campo per otto weekend, tre turni infrasettimanali e il già citato 13 giugno, più i quattro recuperi della venticinquesima giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari). Come orari si segnalano tre slot: 16.30, 18.45 e 21, di fatto partite una dietro l’altra. In più bisognerà capire se sarà possibile finire la Coppa Italia, con le semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) più la finale. L’altra ipotesi è ripartire dal 20 giugno, ma qui il calendario sarebbe più ristretto: molto passa dall’evoluzione dei contagi in Lombardia e Piemonte. Non si esclude nemmeno che si giochi qualche partita in campo neutro, con Empoli, Frosinone e Palermo come città in lizza. La Serie A intanto prepara la ripresa concreta, sperando che a breve arrivi il via libera.

Fonte: Repubblica.it – Fulvio Bianchi