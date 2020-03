Serie A entro il 30 giugno? Rischio intasamento per la Nazionale – Sky

Con la decisione di ieri di rinviare al 2021 l’Europeo previsto originariamente per questa estate si è dato il via libera alla conclusione dei campionati e delle coppe. Per l’Italia però potrebbe diventare un problema anche la data limite del 30 giugno

Ieri sera la Uefa ha deciso di rinviare al 2021 gli Europei aprendo la strada alla conclusione dei campionati e delle coppe, sempre con la grande incognita di quanto durerà realmente l’emergenza Coronavirus. Secondo il riepilogo di “Sky Sport” l’Italia però si trova comunque in una situazione complicata. La Serie A infatti ha ben 12 giornate da recuperare (senza dimenticarsi dei recuperi come Inter-Sampdoria) e, con l’emergenza che sembra ancora lontana dalla fine, rispettare la data del 30 giugno appare difficile. A complicare i piani ci sono pure le nazionali, a inizio giugno sono previste le amichevoli dell’Italia contro Germania e Inghilterra, che porteranno via del tempo prezioso per poter completare le competizioni per club.