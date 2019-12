Serie A, ecco la top undici stilata da Opta: presenti Maicon e Vidal

Ecco la top undici di Serie A dell’ultimo decennio stilata dall’azienda di statistiche Opta, che attraverso il suo profilo Twitter ha pubblicato la formazione. Presente uno dell’Inter e Arturo Vidal, obiettivo dei nerazzurri.

TOP UNDICI – C’è anche Maicon nella top undici del decennio per quanto riguarda la Serie A. Presente anche Arturo Vidal, obiettivo dell’Inter. La formazione è stata scelta da Opta in base ad alcuni dati raccolti da statistiche. Ecco l’undici titolare.

11 – Here is the Serie A best XI of the last #decade based on Opta data. Constellation.#Opta2010s pic.twitter.com/xBQecC8UCv

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 31, 2019