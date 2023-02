Serie A e WeWorld contro la violenza sulle donne: il comunicato

La Lega Serie A ha annunciato sui propri social la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Questa verrà promossa durante la prossima giornata di campionato

SENSIBILIZZAZIONE – Con un comunicato presente sul proprio sito, la Serie A ha annunciato la collaborazione con WeWorld per la promozione della campagna di sensibilizzazione nazionale contro la violenza sulle donne. Di seguito il comunicato presente sul sito: «Lega Serie A e WeWorld anche quest’anno saranno impegnate per promuovere su tutti i campi della Serie A TIM la sesta edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale contro la violenza sulle donne #UNROSSOALLAVIOLENZA.

«Tutte le gare della 23ª Giornata di Campionato si coloreranno di rosso. Il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza e sostenerle nel combattere la paura che vivono ogni giorno. I calciatori e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso e i Capitani di tutte le squadre indosseranno la fascia simbolo della giornata. In ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, mentre sui maxi-schermi sarà trasmesso lo spot della campagna per sottolineare simbolicamente che il cartellino rosso da mostrare è quello contro ogni forma di violenza sulle donne. In televisione, al momento del sorteggio del campo, andrà in onda una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza».