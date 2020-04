Serie A e Uefa per ripartire: arrivano cinque giorni intensi – Sky

La Serie A e la Uefa lavorano per far ripartire le competizioni attualmente sospese per l’emergenza Coronavirus: i prossimi cinque giorni saranno particolarmente intensi e decisivi. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

INTENSI I PROSSIMI GIORNI – Entriamo in una fase calda e probabilmente decisiva: «Prepariamoci in generale a cinque giorni intensi, giorni di discussioni e chiacchierate, di ipotesi. Giorni di avvicinamento a quello che dovrebbe essere l’obiettivo perché di mezzo c’è sempre l’emergenza Covid. Il primo incontro virtuale avverrà nel pomeriggio quando il presidente Gravina manderà il protocollo ai ministri Spadafora e Speranza. Le parti si ritroveranno all’inizio della settimana per discutere questo protocollo che nel frattempo sarà visionato dai club di Serie A. Da martedì sarà il momento della Uefa, oltre all’Assemblea di Lega Serie A, ci sarà anche la riunione tra Uefa e Federazioni in cui si parlerà di calendari, verrà ufficializzato il 30 agosto come data ultima per concludere le coppe. Poi ci sarà l’incontro con l’ECA e giovedì il comitato esecutivo con le decisioni più o meno importanti. Il calendario e il protocollo sono pronti, i prossimi 5 giorni saranno molto importanti perché la stagione attuale possa ripartire ed essere conclusa. Ripresa allenamenti il 4 maggio? E’ una data ancora non definitiva di cui ha parlato pochi giorni fa Spadafora che cerca di mantenere quella data, ma dipende dalle decisioni del governo. Al momento non si può escludere che il lockdown possa essere prorogato oltre il 3 maggio, l’inizio degli allenamenti al 4 maggio non è ancora certo al 100%».