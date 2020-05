Serie A e ripresa: dalla Uefa una mano tesa verso l’Italia – Sky

La Serie A non sa ancora se e potrà ripartire. Saranno decisivi gli incontri dei prossimi giorni, intanto dalla Uefa è arrivata una mano tesa all’Italia. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

LA UEFA TENDE UNA MANO – La Uefa è disposta a dare una mano all’Italia modificando una delle richieste fatte qualche settimana fa sulla ripresa dei campionati: «Le parole del ministro Spadafora le abbiamo sentite tante volte, la vera notizia delle ultime ore arriva dalla Uefa che ha deciso di non considerare più il 25 maggio come data ultima entro cui comunicare se e come i campionati ripartiranno. C’è un ammorbidimento, il nuovo concetto è che si chiede di comunicare cosa si intende fare entro il 25. E’ una mano tesa alle leghe che non hanno ancora ricominciato, anche all’Italia. La FIGC ha poi consegnato al Comitato tecnico-scientifico il protocollo aggiornato con le informazioni richieste. Ora ci dovrà essere un’ultima risposta dal ministro Spadafora, inoltre è in pieno corso l’assemblea di Lega con i club impegnati a capire come se e come ripartirà il campionato».