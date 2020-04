Serie A e ripartenza: le richieste delle medio-piccole – Sky

Mentre è ancora vivo in Serie A il dibattito su come far ripartire il campionato al momento fermo, le medio-piccole della Serie A pretendono chiarezza su alcuni temi

La Serie A è in pieno dibattito sulla ripartenza del campionato attualmente sospeso, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per avere delle ipotesi concrete sul tavolo, ma intanto si mobilitano le medio-piccole del massimo campionato per avere determinate garanzie. Secondo “Sky Sport” tali club hanno preparato un documento che domani sarà presentato in assemblea di Lega in cui saranno espresse alcune richieste. Si chiede chiarezza sulla proroga dei contratti in scadenza e si condiziona la ripresa degli allenamenti alla chiarezza sui calendari, al termine del campionato entro il 31 luglio, a garanzie sulla prossima stagione, sulla durata della finestra di mercato e si chiede di avere un protocollo sanitario definitivo. Inoltre si chiede come dovranno essere considerati alcuni eventuali casi positivi e dove si giocheranno le partite nel caso in cui l’Italia venisse riaperta “a pezzi” con trattamenti differenziati da regione a regione.