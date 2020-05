Serie A e ripartenza: le date cruciali con il “rischio” play-off – SM

Condividi questo articolo

Serie A verso la ripartenza, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Nei prossimi giorni ci saranno date fondamentali, con il rischio dei play-off sempre dietro l’angolo

Secondo “Sport Mediaset” i prossimi giorni saranno cruciali per la ripartenza. Il comitato tecnico-scientifico ha dato l’ok al protocollo per gli allenamenti, il prossimo passo sarà definire le linee guida per lo svolgimento delle partite. Il documento sarà dato a Spafafora il 25 maggio che lo girerà al comitato per avere una risposta rapida in modo tale da poter arrivare al 28 maggio, data dell’incontro tra il Governo e i vertici del calcio, con la possibilità di fissare delle date sicure per la ripresa del campionato. L’idea è ripartire non oltre il 20 giugno, nel caso si andasse oltre diventerebbe quasi inevitabile passare al piano B dei play-off che rischiano di creare ribellioni in parecchi club.