Serie A e ripartenza: i club aspettano il protocollo definitivo – Sky

La Serie A è al lavoro per elaborare un modo per ricominciare la stagione interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. I club aspettano la versione definitiva del protocollo da seguire, mentre la Uefa fa passi avanti sulla definizione delle competizioni sospese. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

TEORIE IN DEFINIZIONE – La Uefa ha preso una decisione per le Coppe, mentre i club di Serie A aspettano il protocollo da seguire una volta che si riprenderanno gli allenamenti: «C’è un modo di tornare in campo inseguito, sperato, ma che insomma sta vivendo i suoi passi in questi momenti. Soprattutto adesso c’è una data per le coppe perché adesso sappiamo che la Uefa ha deciso che oltre il 31 agosto non si andrà in campo. Il 31 agosto è la data ultima per la finale di Champions, quindi potrebbe essere il 29 che è sabato, mentre per l’Europa League è il 26. Abbiamo un primo limite temporale da non superare e su questo si stanno basando le ipotesi che verranno illustrate alle Federazioni e ai club. Giovedì al Comitato Esecutivo si prenderanno delle decisioni. I club in Italia stanno aspettando il protocollo della FIGC, ma fisicamente i club non lo hanno ancora visto e prima di fare i piani per la ripartenza lo vogliono vedere per capire cosa fare e su cosa sono già pronti. Sono importanti le parole di Spadafora perché ha dichiarato che spera di poter tornare in campo per gli allenamenti entro il 4 maggio per gli allenamenti e c’è una data sicura da non sforare che è il 31 agosto per finire le coppe».