Serie A e ripartenza, c’Ã¨ una data del sÃ¬ o del no: nodo protocolli – Sky

Serie A e ripartenza, c’è una data del sì o del no: nodo protocolli – Sky

La Serie A sembra avviata verso la ripresa, ma c’è ancora uno scoglio: l’incontro col Ministro Spadafora dove verrà presa una decisione definitiva. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

UNA DATA PER DECIDERE – C’è una data precisa in cui verrà presa una decisione definitiva, quella dove ci sarà l’incontro tra il ministro dello sport Spadafora e i rappresentanti della Lega Serie A: «Il 28 maggio è la data del sì o del no, in quel giorno ci sarà la riunione tra Spadafora e i rappresentanti della Lega Serie A e quel giorno si deciderà se la Serie A potrà andare avanti o no. Quello sarà lo spartiacque al di là delle decisioni che saranno prese prima. Il circolo rosso sul calendario è su quella data. Attenzione anche al 17 giugno perché quella sarà la data del Comitato Esecutivo della Uefa con le 55 Federazioni e a quel punto sarà chiaro a tutti se si potrà ripartire o no».

I PROTOCOLLI – Sono allo studio anche diversi protocolli: «Il protocollo a cui il Comitato ha detto sì vale per gli allenamenti di gruppo, poi si dovrà applicare un nuovo protocollo anche per far ripartire la Serie A. Si lavora su due fronti, da una parte il comitato medico della FIGC e dall’altra la Lega Serie A che sta lavorando su un protocollo organizzativo. E’ prevedibile che i due protocolli diventino un protocollo unico. La UEFA poi sta lavorando a un suo protocollo per le coppe».