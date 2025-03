Serie A, due dell’Inter nella top 11 di DAZN: le scelte!

La Serie A si riposa per una settimana, data la sosta per le Nazionali: ma guardando all’ultimo turno di Campionato, qualcosa vi è da dire, con l’Inter protagonista.

IL PUNTO – L’ultimo turno di Serie A ha visto l’Inter superare l’Atalanta con il punteggio di 2-0. A segno Carlos Augusto e Lautaro Martinez, due calciatori che, ciascuno per i propri motivi, rappresentano due frecce di rilievo nell’arco della squadra allenata da Simone Inzaghi. Grazie al successo contro i bergamaschi, i meneghini si sono portati a 6 punti di vantaggio sulla compagine di Gian Piero Gasperini, ferma al terzo posto in classifica. La distanza, a favore dei nerazzurri, nei confronti del Napoli è di 3 punti, con il prossimo turno che vedrà i primi impegnati contro l’Udinese e i secondi contro il Milan.

Serie A, la top 11 di DAZN dell’ultimo turno di Campionato: due dell’Inter

LE SCELTE – I tifosi hanno votato i migliori 11 dell’ultima giornata di Serie A. Tra di essi, figurano 2 interisti: Carlos Augusto in difesa e Lautaro Martinez in attacco. In porta un ex nerazzurro, ossia Ionut Radu, che tanto piacere ha arrecato ai meneghini grazie alla sua splendida prestazione contro il Napoli. In difesa, un ex Inter come Robin Gosens e un calciatore in costante ascesa come Juan Miranda. A centrocampo, selezionati Rolando Mandragora, Tijjani Reijnders, Fabio Miretti e Riccardo Orsolini. A completare l’attacco Santiago Castro e Albert Gudmundsson, rispettivamente un obiettivo di mercato e un ex sogno nerazzurro.