Serie A, due condizioni per il lieto fine. C’Ã¨ il problema allenamenti – GdS

Serie A, due condizioni per il lieto fine. C’è il problema allenamenti – GdS

La Lega Serie A vorrebbe assolutamente concludere sul campo la stagione, possibilmente slittando il campionato di qualche mese e concluderlo entro e non oltre la fine di giugno, ma come riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, dovrebbero verificarsi due condizioni, e inoltre ci sarebbe un problema legato agli allenamenti.

DUE CONDIZIONI – La Serie A ha una sola volontà: riprendere il campionato e portarlo al termine nella maniera più corretta possibile, cioè sul campo. Ma come riportato dalla rosea oggi, dovrebbero verificarsi due condizioni: “la prima è ovviamente legata alla condizione di emergenza sanitaria, che dovrà essere superata e permettere che le competizioni sportive si svolgano in totale sicurezza. E che i casi che hanno coinvolto i calciatori nel frattempo si fermino a quelli già noti. L’altra è che la UEFA rinvii gli Europei al 2021. Richiesta che la Lega di A, insieme alle altre leghe europee, ha avanzato ufficialmente ai vertici del calcio continentale”. Gare concentrate dunque in due mesi: dal 2 maggio al 30 giugno. A quel punto dunque molto dipenderà dalla condizione fisica dei calciatori, discussione che ha creato polemica tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quello della Lazio, Claudio Lotito. I giocatori, che al momento non si allenano con la squadra, saranno in condizione di recuperare? Il mese di aprile dovrebbe essere decisivo sotto questo punto di vista.