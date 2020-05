Serie A, dubbi sulla quarantena: due settimane di stop? – GdS

Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport” la ripresa della Serie A è sempre più un rebus: lo stop di due settimane in caso di quarantena è ritenuto eccessivo dai club.

QUARANTENA – La ripresa del campionato di Serie A ruota al momento intorno alla durata della quarantena in caso di nuovi casi positivi e non solo: isolamento singolo o per tutto il gruppo? Questa le domanda che si pone la Serie A. Una vera e propria corsa contro il tempo. Bisognerà capire fondamentalmente se sarà possibile inoltre accorciare l’eventuale periodo di stop in quarantena, dato che secondo quanto stabilito dalla legge la durata è di ben due settimane; una norma che se confermata, rischierebbe di dare scacco matto a ogni possibile ripresa del campionato. Intervento del Premier Giuseppe Conte? Magari più in là, magari quando la curva avrà dato altri segnali positivi.

