Serie A, domani il calendario ufficiale: no anticipi del 25Â° turno – GdS

Serie A, domani il calendario ufficiale: no anticipi del 25° turno – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in vista della ripresa della Serie A. Orari, anticipi e posticipi. Ecco tutti i dettagli. Scartata un’ipotesi

READY – Manca davvero poco e la Serie A conoscerà per filo e per segno il suo nuovo calendario. Domani la Lega dovrebbe ufficializzarlo, ma c’è da sciogliere il nodo orari. Vi avevamo raccontato dell’opposizione dell’AIC alla finestra pomeridiana per le partite (QUI i dettagli). Nei weekend si giocherà dunque alle 19.30 e alle 21.45. Per quel che riguarda i turni infrasettimanali, al momento, c’è anche la terza opzione 17.15, ma va trovato un compromesso. Domani dovrebbero essere ufficializzati anticipi e posticipi, mentre l’ultima giornata sarà disputata tutta alla stessa ora e nello stesso giorno.

PROGRAMMA – Le certezze di oggi: si parte il 20 giugno con i recuperi del 25° turno e non ci saranno anticipi del venerdì. Scelta inizialmente attribuita al ministro Vincenzo Spadafora, ma è stata la Lega Serie A a non avanzare proposte. Si parte dunque con i quattro recuperi spalmati su due giorni. Torino-Parma alle 19.30, poi Verona-Cagliari alle 21.45. Stessi orari per domenica 21: prima Atalanta-Sassuolo, poi Inter-Sampdoria. Da martedì 23 giugno via alle partite del 27° turno, che propone il big match fra Atalanta e Lazio. Ultima giornata prevista per domenica 2 agosto.

LA COPPA – Già praticamente definito il programma per la Coppa Italia. La Lega Serie A aveva chiesto di anticipare di un giorno le due semifinali, nel weekend prima dei recuperi. Servirà un decreto del ministro Roberto Speranza e del ministro Spadafora, ma il governo sembra favorevole. Juventus-Milan il 12 giugno, mentre Napoli-Inter il giorno successivo.