Serie A, disposto un minuto di silenzio per le vittime di Turchia e Siria

Negli ultimi giorni sono arrivate pessime notizie dall’Asia. In Turchia ed in Siria diversi terremoti hanno colpito la popolazione. La FIGC ha deciso che in questo weekend di Serie A si darà spazio ad un minuto di silenzio per commemorare le vittime.

MEMORIA – La FIGC ha deciso di optare per un minuto di silenzio prima dell’inizio delle partite di tutti i campionati in programma nel weekend (comprese le gare del lunedì, quindi Sampdoria-Inter). Il raccoglimento sarà dedicato alla commemorazione delle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Il presidente federale Gabriele Gravina ha dichiarato: «Il mondo del calcio si stringe attorno alle popolazioni vittime del terremoto. È una tragedia che non può lasciarci indifferenti».