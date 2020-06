Serie A, diritti TV: spunta un altro fondo interessato. La situazione – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’interesse, per i diritti televisivi della Serie A, da parte di un altro fondo d’investimento americano. Si ragiona su modalità e vincoli legislativi. I dettagli

VOLTO NUOVO – Potrebbe esserci un nuovo invitato al gran ballo per i diritti televisivi della Serie A. Al già noto interesse di CVC Capital Partners e Bain Capital, si aggiunge quello di un altro fondo private equity, Advent International, per entrare in una nuova società che dovrebbe commercializzare i diritti televisivi (e non solo) del nostro campionato. Proprio nelle ore della ripresa del campionato arriva l’offerta da Boston (quartier generale anche di Bain Capital). L’interesse va sempre nella stessa direzione: acquistare quote di minoranza del nostro campionato. L’indiscrezione è venuta da Bloomberg e per ora non ci sono stati commenti ufficiali da parte del fondo o della stessa Lega. La sensazione è che sul fronte dei diritti (gli attuali contratti triennali scadono alla fine della stagione 2020-2021) sia vicina un’accelerazione.

MODALITÀ – Domani scade il termine per quanto riguarda il versante CVC, poi i club saranno liberi di confrontarsi con altre proposte. C’è un problema di soldi, ma non solo. L’offerta di CVC sarebbe di una quota del 20 per cento per complessivi due miliardi. Da allora la Lega Serie A ha ricevuto una proposta formulata da Bain, che sarebbe arrivata a tre miliardi per una quota del 25. La valutazione di Advent International arriverebbe 13 miliardi: se tutte le proposte fossero decennali, quindi sarebbe ancora più vantaggiosa. La proposta assicurerebbe una sorta di minimo garantito per i club, che oggi incassano 1,4 miliardi l’anno dai diritti tv.

PRO E CONTRO – I lati positivi dell’operazione sono abbastanza chiari. Il fondo, al di là delle modalità delle offerte, assicurerebbe un afflusso di denaro fresco, e un aumento delle capacità di penetrazione del prodotto calcio sul mercato estero. D’altro canto, però, i club di Serie A perderebbero inevitabilmente un pezzo di autonomia perché a quel punto sarebbe una newco, una società-contenitore, che si occuperebbe della commercializzazione dei diritti tv. Anche se da una posizione di minoranza, il nuovo soggetto avrebbe un ruolo nella governance della newco.

VINCOLI – Bisogna inoltre verificare la compatibilità dell’operazione con l’attuale legislazione, cioè con la legge Melandri. Che prevede, almeno per il mercato nazionale, la possibilità di un “intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione”. Sarebbe comunque necessario un ritocco del quadro normativo. Fra l’altro, ad aprile, la senatrice Daniela Sbrollini (Italia Viva) ha depositato una proposta di legge proprio per consentire un maggiore dinamismo del mercato (aprendo anche alla vendita di una parte delle partite di Serie A anche in chiaro, ma garantendo che alcune risorse siano investite sul sociale).

ALTRO FRONTE – Intanto, però, è nato proprio ieri un caso commercialtelevisivo. Con la decisione di beIn Sports, l’emittente del Qatar che porta il campionato in 35 paesi, di non trasmettere la Serie A nell’ultimo fine settimana. Il motivo del black out sarebbe la mancata difesa del prodotto calcio. Secondo beIn Sports, la risoluzione del caso di una piattaforma pirata che trasmette illegalmente il calcio. Ufficialmente, l’emittente parla solo di “ragioni legali”. Rischio di incasso mancato per i club? La questione ha agitato la giornata di ieri e sarà oggetto probabilmente di una valutazione in queste ore. Da un punto di vista formale la risposta è no, perché la Lega ha venduto quei diritti a Img ed è Img che deve onorare il contratto. Di certo, però, c’è un altro fronte (delicato) che si apre senza preavviso.

