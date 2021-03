Serie A, definita nuova Assemblea di Lega: attesa per i diritti TV

La Lega Serie A continua a non trovare una soluzione per il tema diritti TV. La prossima settimana ci sarà una nuova Assemblea, con l’obietivo di raggiungere un accordo fra le venti società.

ATTESA – Assemblea di Lega Serie A convocata oggi d’urgenza per martedì 23 alle ore 15. Fra i vari punti all’ordine del giorno le trattative private per i diritti TV del campionato 2021-2024. Come noto è in corso una situazione di stallo, con le società bloccate che non trovano un accordo (vedi articolo). L’Inter è fra le società che accetterebbero la proposta di DAZN, ma c’è una spaccatura fra i vari club. Da capire se la prossima settimana sarà quella buona, ma il tempo inizia a stringere.