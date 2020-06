Serie A, Dazn e Img pagano i diritti. Con Sky la partita è in tribunale – GdS

“La Gazzetta dello Sport” mette in luce le novità sul pagamento dell’ultima rata dei diritti televisivi. DAZN e IMG accontentano la Lega Serie A, mentre con Sky lo scontro sembra inevitabile

DUE FRONTI – La ripresa del campionato è l’incentivo più grande per il pagamento dell’ultima rata dei diritti televisivi. Nell’assemblea di Lega Serie A, della giornata di ieri (QUI tutti i dettagli), DAZN e IMG “hanno proposto un saldo della sesta rata in linea con i tempi della ripresa delle competizioni“. La loro quota, in ogni caso, arriverà. Con Sky invece la partita si è già spostata in tribunale e lo scontro preannuncia sviluppi tutt’altro che scontati.

Fonte: La Gazzetta dello Sport