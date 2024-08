Gravina e la rivoluzione sperata: obiettivo maggiore spettacolo. Le proposte – TS

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dato la disponibilità della federazione ad accogliere una serie di proposte volte a una riforma del calcio italiano, partendo dalle serie minori per arrivare gradualmente alle categorie maggiori.

L’AZIONE – Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha espresso all’International Board la disponibilità della federazione italiana a sottoporsi ad alcune modifiche volte a riformare il calcio. Nello specifico, l’idea è quella di provare la fattibilità di determinate innovazioni per il mondo del calcio italiano. In tal senso si propone di introdurle prima nelle serie minori, come la Serie C e il calcio giovanile, per accertarne l’applicabilità a livello generale.

Gravina e le possibili modifiche da introdurre nel calcio italiano!

LE INNOVAZIONI – Di seguito una serie di possibili modifiche che il nostro calcio potrebbe adottare nei prossimi anni, in presenza di un via libera dell’International Board: il “tempo effettivo“, che consentirebbe di evitare che le perdite di tempo possano influenzare in maniera sostanziale il risultato finale; il “challenge“, con cui garantire ad allenatori e capitani di potersi rivolgere al VAR laddove ritenuto opportuno; la spiegazione al pubblico, presente allo stadio, della decisione adottata in seguito alla revisione al VAR; un VAR di “secondo livello” da poter utilizzare in quei campionati nei quali è al momento assente, come la Serie C o il calcio femminile. Insomma, le opportunità per assistere a una vera riforma del calcio italiano potrebbero essere tante. Non resta che attendere di accertarne la concreta applicabilità.

Fonte: Stefano Sacchi – TuttoSport