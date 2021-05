Serie A, crisi allargata: sugli stipendi una richiesta precisa alla FIGC

NON C’È SOLO L’INTER – Piano piano il tappetto si alza, e la polvere inizia a fuoriuscire. In Serie A sembrava che solo l’ Inter avesse problemi economici, tali da richiedere ai calciatori l’annullamento (o il posticipo) di alcune mensilità. E invece il club nerazzurro è in buona compagnia , con buona pace di chi sembra girarsi dall’altra parte quando i problemi toccano altri club ( vedi focus ). Secondo quanto riporta Calcio e Finanza , diversi club di Serie A sono intenzionati a posticipare di sei mesi gli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno . Una richiesta che dovrà essere sottoposta tuttavia alla FIGC , nel prossimo Consiglio Federale di lunedì 17 maggio. Al tempo stesso, i club italiani vogliono coinvolgere anche l’ Assocalciatori per ottenere il taglio di due mensilità , in aggiunta alla richiesta precedente. Il clima della grigliata di ieri ad Appiano Gentile non sarà quindi l’unico in cui si respirerà aria di compagnia.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: