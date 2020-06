Serie A come la Coppa Italia: 1′ di raccoglimento per vittime Coronavirus

Condividi questo articolo

La Serie A, come avverrà fra stasera e mercoledì in Coppa Italia (vedi articolo), omaggia le vittime del Coronavirus. La FIGC ha annunciato che, nella prima giornata di campionato dopo lo stop, si osserverà un minuto di raccoglimento.

IL RICORDO – “In occasione della ripresa delle competizioni calcistiche, il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle semifinali e della finale di Coppa Italia, delle gare della prima giornata dei campionati organizzati dalla Lega Serie A e Lega B che vedrà la partecipazione di tutte le squadre, nonché della finale di Coppa Italia di Serie C e delle gare della prima fase dei play-off e play-out di Serie C per ricordare tutte le vittime della pandemia di Coronavirus“. Questo significa che il minuto di silenzio sarà osservato prima della ventisettesima giornata di campionato, e non dei recuperi.