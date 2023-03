Serie A contro il razzismo, le iniziative in occasione della 26ª e 27ª giornata

In occasione della 26ª e 27ª giornata della Serie A TIM saranno promosse numerose iniziative dedicate alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

CONTRO IL RAZZISMO – “L’iniziativa sarà promossa su tutti i campi della Serie A TIM, sui canali social di Lega Serie A e dei venti Club in occasione della 26ª e 27ª Giornata di Campionato, in concomitanza con la XIX Settimana di azione contro il razzismo (20-26 marzo 2023). “Keep Racism Out. Together. Everywhere” è, infatti, il messaggio dell’edizione 2023 della campagna, che punta ad allargare i propri confini e a prendere una posizione forte contro il razzismo anche al di fuori del mondo calcistico. In ogni stadio il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, inoltre i Capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch “Keep Racism Out”. Nel pre e post gara, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della campagna e in televisione, al momento del sorteggio del campo, andrà in onda una grafica dedicata”.

Fonte: legaseriea.it