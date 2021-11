Serie A, Consiglio di Lega per le date 2022-23 considerando il Mondiale

Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, il Consiglio di Lega presto si riunirà per discutere già delle date del campionato di Serie A 2022-2023 tenendo in considerazione il Mondiale in Qatar.

CONSIGLIO DI LEGA – Serie A 2022-2023, venerdì il Consiglio di Lega comincerà a discutere delle date del prossimo campionato, in particolare del periodo di rilascio dei nazionali prima del Mondiale del 2022 in Qatar, previsto dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Difficile, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, che si vada oltre la settimana. Sul tavolo anche la possibilità di spostare la giornata di campionato prima dei playoff dell’Italia a marzo.

Fonte: TuttoSport