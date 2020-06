Serie A, come vanno le 5 sostituzioni? Si cambia solo a giochi fatti – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sull’utilizzo dei due cambi aggiuntivi, in Serie A, dopo la ripartenza del campionato. Gli allenatori si fidano ancora poco e devono metabolizzare le nuove risorse

RISORSA O FORZATURA? – Le cinque sostituzioni non cambiano le strategie degli allenatori di Serie A. Le prime 11 partite dopo la ripresa dicono che il campionato deve ancora metabolizzare la novità dei cambi allargati. Nel “primo turno” Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Milan, Fiorentina e Bologna hanno sfruttato l’opportunità, ma le due sostituzioni aggiuntive sono sembrate più un’occasione per perdere tempo che una reale esigenza di cambiare volto alle partite. L’Atalanta ha effettuato gli ultimi due cambi all’86’ e 88’, il Milan all’86’, il Bologna all’82’, la Sampdoria all’81’, la Fiorentina addirittura a tempo scaduto (92’). La squadra più veloce a sfruttare la nuova regola è stata il Sassuolo, che stasera alle 19.30 affronterà l’Inter a San Siro. Roberto De Zerbi ha fatto i cambi canonici entro il 61’e ha chiuso con poker e cinquina al 69’ e al 77’, quando era già sotto di 4 gol a Bergamo, per far respirare i suoi titolari.

WORK IN PROGRESS – L’altra faccia della medaglia è il Torino: al “debutto” contro il Parma (sabato) ha fatto solo due cambi. Ieri contro l’Udinese ancora due. Sempre ieri Napoli e SPAL hanno debuttato con 5 sostituzioni e anche Cagliari e Verona hanno fatto altrettanto, salendo da 3 e 4 cambi. Già al secondo impegno ravvicinato, insomma, gli allenatori di Serie A sembrano più inclini a cambiare.

I PRIMI DELLA CLASSE – D’altronde le partite a ripetizione sono appena cominciate. Il turnover massiccio inizierà a vedersi più avanti: con 12 giornate e mezzo in 44 giorni tutte le energie vanno pesate al grammo. La squadra che prima dello stop utilizzava di più la panchina era la Juventus (1938 minuti in campo). Maurizio Sarri, che è anche l’allenatore più veloce a fare i tre cambi, in casa del Bologna ha fatto entrare Danilo al 65’, Aaron Ramsey e Blaise Matuidi al 70’ e Douglas Costa al 79’. Decisamente più equilibrato il tecnico toscano, dopo che nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan aveva cambiato tre uomini in una volta pentendosene subito dopo.

I NERAZZURRI – Anche l’Inter, in fondo alla classifica dei minuti giocati dai panchinari in questo campionato (1274), si è fermata a 4 sostituzioni nella prima sfida a San Siro contro la Sampdoria. Antonio Conte si è mostrato piuttosto restio a cambiare. E così Alexis Sanchez, l’ultimo cambio, è entrato all’83’ contro i blucerchiati.

DATI A CONFRONTO – La Lazio e la Roma sono le uniche due squadre che ancora attendono di scendere in campo. Entrambe saranno di scena questa sera. “Prima dello stop – ricorda “La Gazzetta dello Sport” – i biancocelesti erano al quarto posto considerando i minuti giocati dai panchinari (1753). Mentre la Roma era nella zona medio-bassa della classifica (1493)”. Utile anche il confronto con le Leghe estere, per capire la tendenza fuori dall’Italia. Il Bayern Monaco campione di Germania ha utilizzato i 5 cambi soltanto in una occasione dopo la ripartenza. Lo stesso ha fatto il Real Madrid, ma con meno partite giocate rispetto ai bavaresi (solo tre). Il Barcellona ha invece sfruttato tutte le sostituzioni in due match su quattro. In Inghilterra, il Liverpool di Jurgen Klopp ha subito cambiato 5 uomini, con l’ultimo sostituto entrato al 73’, con larghissimo anticipo rispetto ai tempi medi degli allenatori della Serie A.

Fonte: La Gazzetta dello Sport