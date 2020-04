Serie A, come sarebbe calendario ogni 3 giorni? Ecco! Si parte da Inter-Samp

La Serie A non sa ancora se, come e quando potrà ripartire, intanto avanzano le ipotesi. Quella di ripartire tra un mese e mezzo, come ripreso dal quotidiano “Il Giorno”, avrebbe come conseguenza un calendario strettissimo. Il primo appuntamento sarebbe il recupero Inter-Sampdoria

MEDIA 2.8 – Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha ipotizzato la data di mercoledì 20 maggio per tornare in campo dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Sarebbe la data utile per recuperare le quattro partite della 25ª giornata rinviate, tra cui Inter-Sampdoria, e permettere a tutte le squadre di Serie A di rimettersi in pari. In questo modo, terminando il 2 luglio, in campionato si disputerebbero la bellezza di 124 partite in 44 giorni. Una media di una partita ogni 2.8 giorni, addirittura più bassa rispetto alla previsione “una partita ogni tre giorni”. Di seguito come sarebbe il calendario conclusivo della Serie A con le nuove date.

20 maggio – 25ª giornata (recuperi)

23-24 maggio – 27ª giornata

27-28 maggio – 28ª giornata

30-31 maggio – 29ª giornata

3-4 giugno – 30ª giornata

6-7 giugno – 31ª giornata

10-11 giugno – 32ª giornata

13-14 giugno – 33ª giornata

17-18 giugno – 34ª giornata

20-21 giugno – 35ª giornata

24-25 giugno – 36ª giornata

27-28 giugno – 37ª giornata

1-2 luglio – 38ª giornata

Fonte: Il Giornale – Marco Gentile