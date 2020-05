Serie A, come riparte l’Inter? Nuove soluzioni e vecchie monetine – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle big di Serie A che si preparano alla ripartenza. L’Inter deve trovare nuove soluzioni per rendersi imprevedibile, affidandosi a due monetine che devono scegliere da che parte cadere: Lautaro Martinez e Christian Eriksen

BUONE NOTIZIE – La Serie A scalda i motori e l’Inter deve prepararsi ad affrontare un rush finale da brividi, ma può contare sull’intera rosa a disposizione. La pausa ha fatto bene soprattutto al centrocampo, luogo della parziale implosione dopo l’ottimo avvio di stagione. Antonio Conte recupera Stefano Sensi, da alternare a Nicolò Barella, ma anche un mediano più fisico come Roberto Gagliardini, da alternare a Matias Vecino. Perché il tecnico predilige questa tipologia di mediana, con l’insostituibile Marcelo Brozovic in mezzo. E Christian Eriksen? Anche lui e Lautaro Martinez sono due monete, vedremo da che parte cadranno.

SORTE E VOLONTÀ – Eriksen. Testa: accetterà di spendere la sua classe a partita in corso e diventerà utile quando la stanchezza renderà ancora più incisiva la sua magia tecnica. In attesa di un ruolo da protagonista, nella stagione prossima, quando sarà finita la rieducazione fisico-tattica di Conte. Croce: il danesino freme d’impazienza e l’aria alla Pinetina si fa elettrica. Lautaro Martinez. Testa: il ‘Toro’ s’impone un gran finale per ricambiare la fiducia dell’Inter, ma anche per indurre il Barcellona a scucire la clausola o comunque a fare di tutto per portarlo da Lionel Messi che lo reclama ogni giorno. Croce: i pensieri di un possibile trasferimento al Camp Nou disturberanno gli ardori del ‘Toro’ che nell’ultima parte della stagione non è stato all’altezza della prima. La sensazione forte è che per lo sprint in Serie A il più decisivo sarà Conte, così come nella sgasata iniziale. La Lazio è a 5 punti virtuali, meglio dare un occhio anche all’Atalanta dietro a -6.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando