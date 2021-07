Serie A, club divisi su campionato a 18 squadre. Presto un confronto – CdS

Sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola tiene banco la questione relativa al cambio di format in Serie A. I club sono divisi sulla possibilità di ridurre i partecipanti al campionato

DIVISI – La Serie A lavora per il futuro. Nella giornata di ieri, infatti, è andata in scena un’assemblea di Lega in video-collegamento. Il tema all’ordine del giorno era il possibile cambio di format del massimo campionato e la riduzione dei partecipanti dagli attuali 20 a 18. Secondo quanto riferito dal quotidiano, sul tema Serie A a 18 squadre i club sono, al momento, divisi: le grandi spingono per un numero di partite ridotto, in considerazione del fatto che dal 2024/25 il nuovo format della Champions League intaserà di impegni il calendario. Opposta la posizione delle medio-piccole: con un campionato a 18 squadre una retrocessione renderebbe ancora più complicato il recupero della massima serie.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport