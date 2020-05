Serie A, ci siamo: start il 20 giugno. Due piani in caso di nuovo stop – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la Serie A rialza la testa e prova a ripartire, così come tutta l’Italia. Pronti due piani (B e C) in caso di stop del campionato e dunque ritorno dell’emergenza Coronavirus (Covid-19).

PIANI B E C – La Serie A torna in campo, ma niente, almeno per ora, sarà come prima. In qualche modo però il calcio, come tutta l’Italia, in qualche modo deve ripartire. Le date previste per il ritorno in campo sono 13 giugno per la Coppa Italia e 20 per l’inizio del campionato di Serie A. Ma la domanda è sempre la stessa: cosa succede in caso di stop del campionato? La rosea oggi ha presentato le due possibilità, citando in parte anche le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: la FIGC ha assicurato l’esistenza di un piano B e C, che consistono fondamentalmente nei play-off/play-out e la cristallizzazione della classifica. Resta macigno della quarantena di squadra, perché in caso di nuovo positivo tutta la squadra sarà costretta ad andare in quarantena e questo potrebbe seriamente compromettere il futuro del campionato.

