Serie A, chi si qualifica in Champions League in caso di stop definitivo?

Condividi questo articolo

Sarebbe in corso un dibattito sulle qualificazioni in Champions League nel caso in cui si chiudesse definitivamente il campionato di Serie A

SCENARI – Sul punto cerca di fare chiarezza Fulvio Bianchi all’interno dell’articolo a sua firma sul sito di “Repubblica”. Innanzitutto, per il giornalista, ci sarebbero pochi dubbi sullo scudetto. Questo “non sarebbe assegnato“. Infatti ci sarebbero “pareri concordi (a cominciare dalla Juventus)“. Molto più controverso sarebbe il discorso qualificazioni Champions League. Una “ipotesi poco probabile” sarebbe quella di “tenere conto della classifica della scorsa stagione“, visto il campionato di Serie A non concluso. Un’altra sarebbe quella di indicare le attuali prime quattro in classifica, cioè “Juventus, Lazio, Inter e Atalanta“. In questo caso però ci sarebbe da tener conto del fatto che “le Federazioni decidono quando i campionati sono conclusi“. Infine c’è lo scenario peggiore per l’Inter, quello che si baserebbe sul “ranking Uefa“. “In questo caso in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36)”. Fuori dunque le attuale terze e quarte: Inter e Atalanta.

Fonte: Fulvio Bianchi – Repubblica.it