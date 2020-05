Serie A, oggi si cerca la strada per la ripresa: prevista Assemblea di Lega

Serie A al lavoro per trovare una soluzione sull’ultima parte di stagione. Dopo che, nella tarda serata di ieri, risulta essere arrivata un’apertura sugli allenamenti (vedi articolo) in mattinata le società si incontreranno per una nuova Assemblea di Lega.

NUOVO CONFRONTO – Le venti società di Serie A terranno stamattina (ore 11.30) una nuova Assemblea di Lega d’urgenza. L’ordine del giorno, definito martedì sera, tecnicamente non prevede la discussione sulla ripresa del campionato: si dovrebbe parlare soprattutto di diritti TV. Dopo gli sviluppi di ieri, con l’apertura del ministro Vincenzo Spadafora e la necessità di trovare un protocollo accettabile per tornare in campo, è chiaro però che se ne parlerà. L’obiettivo è arrivare a un’unità d’intenti, che sembra non esserci ancora, per capire gli spiragli per finire la stagione sul campo e non a tavolino, come fatto ieri dalla Ligue 1 in Francia. La FIGC ha fatto sapere, a chiare lettere, di non firmare mai la chiusura del campionato, che quindi toccherebbe al Governo. La maggior parte dei club, però, vorrebbero riprendere, ben sapendo le ripercussioni che ci sarebbero in caso di stop definitivo. Oggi nuovo bivio, ma si arriva al confronto in un clima che sembra più sereno. La Serie A riuscirà a trovare un punto d’intesa?