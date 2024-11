La Serie A scende in campo contro la violenza sulle donne: l’iniziativa per la 13ª giornata

La Serie A combatte contro la violenza sulle donne. La tredicesima giornata vedrà in campo una serie di importanti iniziative previste dalla campagna “#unrossoallaviolenza”.

SENSIBILIZZARE – La Serie A sfrutta la propria risonanza per sensibilizzare il pubblico italiano su un tema importante e delicato come quello della violenza contro le donne. Il tredicesimo turno di campionato, che avrà inizio con Verona-Inter di domani pomeriggio, arriva in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che, come di consueto, si celebra il 25 novembre. Per l’occasione la Serie A prepara delle iniziative raccolte nella campagna #unrossoallaviolenza, con la quale lancia un segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e violenze.

UN MESSAGGIO CHIARO – Sul comunicato della Lega Serie A si legge: «Lega Serie A e WeWorld hanno rinnovato, anche quest’anno, il loro impegno promuovendo l’8ª edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. La violenza si alimenta soprattutto dell’indifferenza della collettività, per cui tutti sono chiamati ad agire e a dare un “cartellino rosso”, netto e insindacabile, ad un fenomeno drammatico che ancora oggi affligge la nostra società».

LE INIZIATIVE – «Tante le attività in programma sui campi per sostenere l’iniziativa: i calciatori e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso; i Capitani di tutte le squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata; prima del fischio di inizio di tutte le partite andrà in onda una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza; in ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa; sui maxischermi sarà trasmesso il video spot della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti; nel pre e post gara, infine, i dirigenti, i mister e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo di #unrossoallaviolenza e gli allenatori leggeranno un appello per fermare ogni forma di violenza sulle donne».