Serie A, campionato finisce qui? Ecco la classifica e l’ipotesi scudetto

Il “Corriere della Sera” ha delineato uno scenario per il campionato di Serie A, vale a dire che il torneo non riprenda e che la classifica sia questa

SCENARIO – Secondo il sito del quotidiano non sarebbe da escludere lo scenario che veda la Serie A non riprendere più in questa stagione. In questo caso lo scudetto potrebbe non essere assegnato. La classifica invece sarebbe quella attuale. I punti per squadra però aumenterebbero assegnando 3 punti a club per numero di gare restanti. In questo modo Juventus, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions League, Roma e Napoli in Europa League e il Verona (per differenza reti) ai preliminari della stessa Coppa. Promosse dalla Serie B sarebbero solo Benevento e Crotone, le retrocesse invece Spal e Brescia. La decisione verrà presa dal CF, ma con conseguente estate piena di ricorsi, come teme il presidente Figc, Gabriele Gravina.

Fonte: Alessandro Bocci e Monica Colombo – Corriere della Sera