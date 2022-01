Serie A, cambio data per tre: Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina non domani

La Lega Serie A ha cambiato la data e gli orari di tre partite di Serie A. Si tratta di Torino-Fiorentina, Cagliari-Bologna e Bologna-Napoli.

VARIAZIONI − Nessun rinvio per Torino-Fiorentina e Cagliari Bologna. Entrambe le gare della seconda giornata di ritorno, a rischio COVID-19, saranno regolarmente giocate ma non domani. Lunedi 10 gennaio 2022 alle ore 17 è in programma Torino-Fiorentina, mentre Cagliari-Bologna sarà martedì 11 alle ore 20.45. La Lega Serie A ha anche comunicato la variazione di data e orario per Bologna-Napoli della terza giornata di ritorno. Il match del Dall’Ara sarà disputato lunedì 17 gennaio alle 18.30, anziché domenica 16 alle 15.

SERIE A – CALENDARIO 21ª GIORNATA

Venezia-Milan domenica 9 gennaio ore 12.30

Empoli-Sassuolo domenica 9 gennaio ore 14.30

Napoli-Sampdoria domenica 9 gennaio ore 16.30

Udinese-Atalanta domenica 9 gennaio ore 16.30

Genoa-Spezia domenica 9 gennaio ore 18.30

Roma-Juventus domenica 9 gennaio ore 18.30

Inter-Lazio domenica 9 gennaio ore 20.45

Verona-Salernitana domenica 9 gennaio ore 20.45

Torino-Fiorentina lunedì 10 gennaio ore 17

Cagliari-Bologna martedì 11 gennaio ore 20.45