Serie A, cambia orario Empoli-Sassuolo. Anticipa nuovi rinvii domenica?

In Serie A cambia l’orario di Empoli-Sassuolo di domenica. Doveva giocarsi alle 12.30 con Venezia-Milan, ora sarà alle 14.30. Non si conosce il motivo, ma è possibile che anticipi il rinvio di Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina, a rischio per i contagi.

SERIE A – CALENDARIO 21ª GIORNATA

Venezia-Milan domenica 9 gennaio ore 12.30

Cagliari-Bologna domenica 9 gennaio ore 14.30 *

Empoli-Sassuolo domenica 9 gennaio ore 14.30 (anziché ore 12.30)

Torino-Fiorentina domenica 9 gennaio ore 14.30 *

Napoli-Sampdoria domenica 9 gennaio ore 16.30

Udinese-Atalanta domenica 9 gennaio ore 16.30 *

Genoa-Spezia domenica 9 gennaio ore 18.30

Roma-Juventus domenica 9 gennaio ore 18.30

Inter-Lazio domenica 9 gennaio ore 20.45

Verona-Salernitana domenica 9 gennaio ore 20.45 *

* partite a rischio rinvio (o mancata disputa) perché con le quattro squadre non in campo ieri