Serie A, buco negli stadi: ecco quanto perde l'Inter senza pubblico – GdS

Approfondimento de “La Gazzetta dello Sport” sulle perdite di introiti dal botteghino per le squadre di Serie A. Buco importante nelle casse delle big, Inter compresa. I dettagli

PERDITE – Il pallone, in Italia, è tornato finalmente a rotolare restituendo una passione irrinunciabile ai 30 milioni di italiani ed evitando un crac per l’intera filiera del calcio. Ma il coronavirus ha prodotto e continuerà a produrre un impatto negativo pesante sull’intero sistema. In Serie A le perdite rischiano di arrivare a un centinaio di milioni in questa stagione, in termini di mancati incassi al botteghino, tenendo in considerazione le partite di campionato ancora da giocare e quelle delle coppe europee già sicure per le italiane. Le stime della “Gazzetta dello Sport”, basate sugli ultimi bilanci e realizzate attraverso proiezioni sulle gare mancanti, partono dal presupposto che il 2019-20 venga portato a termine senza pubblico, sebbene si cominci a dibattere sulle prime, parziali riaperture (QUI gli ultimi dettagli).

SCENARI – Discorsi ancora embrionali, anche perché allo stato attuale il quadro resta molto incerto. C’è il rebus abbonamenti. Se un terzo della stagione si giocherà a porte chiuse, come si regoleranno i club di Serie A con i tifosi più fedeli? Per ora si stanno muovendo in ordine sparso, senza una linea comune. Non è nemmeno escluso un intervento legislativo che obblighi a rimborsare delle quote, sotto forma di voucher. Ci sono circa 350mila abbonati in attesa di sapere cosa succederà, con metà dei club di Serie A che nei loro regolamenti non prevede rimborsi. Ma nessuno applicherà rigidamente quelle norme proprio perché il momento è eccezionale.

NUMERI – Il nodo degli abbonamenti impedisce di quantificare con esattezza le perdite a bilancio. Si va da un minimo di 60 milioni, puramente teorico perché implicherebbe la salvaguardia del 100% dei proventi degli abbonamenti, a un massimo di 105 milioni, nel caso di una rinuncia completa alla quota.Se prevarrà la linea degli sconti, il punto di caduta sarà nel mezzo. L’impatto maggiore si avvertirà nelle casse delle big di Serie A. La Juventus perderà tra i 15 e i 25 milioni, secondo questo ragionamento. Senza pubblico verranno a mancare pure i proventi del museo e dei tour allo stadio, per non parlare delle vendite degli store (non oggetto dell’indagine).

SAN SIRO VUOTO – Pure per l’Inter si annunciano perdite rilevanti, tenuto conto dell’alta affluenza a San Siro: la forbice è tra i 10 e i 18 milioni. Attorno alla decina di milioni il danno del Milan. Poi la Roma (4-8 milioni) e il Napoli (5-6 milioni). Sui numeri dell’Atalanta incide pesantemente il mancato introito dei quarti di Champions League, che avrebbe potuto ritoccare il record di 2,6 milioni registrato contro il Valencia. E via via a scendere, fino al milione di perdita sicura per quelle società che incassano di meno dallo stadio (tra i 3 i 5 milioni su base annua). Sin qui i danni diretti, ma le partite senza tifosi, a lungo andare, finiscono per svilire il prodotto, anche nella commercializzazione dei diritti tv.

