Serie A, bilancio 2022: l’Inter domina la top 10 dei giocatori più deprezzati!

Sta per concludersi il 2022 ed è giunta l’ora di tirare le somme su alcune questioni legate alla Serie A. Una fra tutte: il deprezzamento dei valori di mercato dei giocatori. L’Inter domina la top 10 con ben tre tesserati

TOP 10 − La fine del 2022 richiama sempre al mercato. L’anno sta per concludersi ed è anche il momento di tirare le ultime somme in Serie A. Merita un capitolo a parte quella relativa proprio al calo dei valori di mercato dei giocatori. L’Inter da questo punto di vista primeggia nella graduatoria dei primi dieci posti. A guidare ovviamente questa classifica, raccolta da Transfermarkt, c’è Romelu Lukaku con un deprezzamento di 55 milioni di euro. Al secondo posto, un altro nerazzurro, ovvero Stefan de Vrij con un meno 30 milioni. Mentre il terzo posto è occupato dallo juventino Paul Pogba e dal romanista Paulo Dybala, meno 20 milioni di euro. Quinto invece Robin Gosens, il cui deprezzamento è stato di 17 milioni di euro. Joaquin Correa è fuori dalla top-ten, ma fa comunque parte dei giocatori con il maggior calo di valore. Il suo si attesta a meno 10 milioni di euro. Dalla sesta invece alla decima posizione presenti in ordine: Duvan Zapata (-15), Luis Alberto (-14), Ante Rebic (-14), Andrea Belotti (-13) e Georgino Wijnaldum (-13).