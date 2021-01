Serie A, Barella immancabile nel team of the...

Serie A, Barella immancabile nel team of the week con un altro dell’Inter

Condividi questo articolo

Photo 196750577

Nicolò Barella ovviamente presente nel team of the week della Serie A di WhoScored dopo la prestazione maestosa in Inter-Juventus

TEAM OF THE WEEK – Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, è presente nel team of the week della Serie A scelto da WhoScored. Grande prova è stata quella del centrocampista nerazzurro nella partita contro la Juventus, gara in cui il giocatore è stato autore di un assist e un gol. Insieme a Barella vi è anche un altro nerazzurro, vale a dire il portiere Samir Handanovic, anch’egli protagonista in positivo nel Derby d’Italia.